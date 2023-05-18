В Якутске 20 мая временно перекроют движение по Ойунского и Сергеляхскому шоссе

В Якутске перекроют улицы Оуйнского и Сергеляхское шоссе ради "Зеленого марафона". Фото: get.run

В субботу, 20 мая, будет ограничено автомобильное движение по улице Ойунского и Сергеляхскому шоссе, сообщает администрация Якутска.

На стадионе «Юность» пройдет спортивный праздник в рамках акции «Зеленый марафон». В этот день пройдут забеги для взрослых и детей, розыгрыш призов, конкурсы с аниматорами. Подробнее об акции читайте по ссылке.

Для организации спортивно-массового забега временно будет закрыто движение транспортных средств по улице Ойунского от перекрестка с Каландаришвили до перекрестка с Дежнева и по Сергеляхскому шоссе от Автодорожной до Красильникова на период. Ограничения будут действовать 20 мая c 10:00 до 12:00 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске 20 мая состоится забег «Зеленый марафон»

Жителей Якутска приглашают принять участие в забеге «Зеленый марафон» (подробнее)

В Якутске Сбер обновил Сквер молодежи на Теплом озере

На Теплом озере после массового субботника появились новые скамейки (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.