В Якутске Сбер обновил Сквер молодежи на Теплом озере

Фото: Пресс-центр Якутского отделения Сбербанка

В Якутске стартовал «Зеленый марафон», в рамках которого сотрудники Якутского отделения Сбербанка провели массовый субботник и обновили Сквер молодежи на Теплом озере.

С 2012 года Сбер проводит «Зеленый марафон» в 60 городах России, в нем ежегодно участвуют около 140 тысяч человек. Проект включает спортивно-массовые, экологические, социальные и благотворительные мероприятия.

В этом году в Якутске под знаком «Зеленого марафона» провели благоустройство на территории Теплого озера.

Фото: Пресс-центр Якутского отделения Сбербанка

12 мая свыше 100 сотрудников Сбера вышли на субботник. Их поддержали волонтеры центра «Мои документы». Они убрали мусор возле одной из крупных достопримечательностей города - озера Теплое - и собрали более 300 мешков мусора с прилегающей территории. Также благодаря акции обновился Сквер молодежи - здесь провели ремонт и установили новые скамейки.

Фото: Пресс-центр Якутского отделения Сбербанка

- Мы прибрали территорию самого сквера, отремонтировали ограждения, побелили центральную стелу. Поставили здесь скамейки, чтобы жителям города было приятно отдохнуть и полюбоваться на озеро, которое, надеюсь, с каждым годом будет становиться только красивее. Благодарю наших партнеров - руководство и сотрудников центра «Мои документы», откликнувшихся на наш призыв, и управу Автодорожного округа за предоставленный транспорт. Надеемся, горожане оценят это обновление и сохранят это место чистым и красивым, - сказал заместитель управляющего Якутским отделением Сбербанка Владимир Камашев.

Новые скамейки для сквера изготовил завод «Элемент».

Фото: Пресс-центр Якутского отделения Сбербанка

Заместитель руководителя центра «Мои документы» Максим Ефремов считает, что подобные коллаборации помогут добиться новых свершений в деле защиты окружающей среды.

- Мы подписали со Сбером соглашение о развитии совместного волонтерского движения. Уверен, что, объединив наши усилия, мы сумеем внести посильный вклад в развитие города и улучшение окружающей среды, - отметил он.

От лица управы Автодорожного округа участников акции поблагодарила специалист Елизавета Попова. Она выразила надежду, что жители будут бережно относиться к скверу и окружающей природе.

Фото: Пресс-центр Якутского отделения Сбербанка

Экологическая акция на Теплом озере - только первая часть «Зеленого марафона» в Якутске. В эту субботу, 20 мая, на стадионе «Юность» состоятся забеги для взрослых, детей, инклюзивных спортсменов, а также любителей скандинавской ходьбы. Сам Сбер позиционирует «Зеленый марафон» как большой семейный праздник, в котором помимо самого забега проходит множество других активностей. По итогам забегов будут выявлены 66 победителей в 22 разных категориях, которые получат 66 призов и медалей. Кроме того, среди всех участников мероприятия будет разыгран новый горный велосипед.

- Приглашаем всех жителей города 20 мая с 9.00 до 14.00 на стадион «Юность». Участие абсолютно бесплатное. Приводите с собой детей. Вас ждут призы, аниматоры, игровые зоны и огромный фуд-корт. Приходите, будет интересно, - подытожил Владимир Камашев.

Фото: Пресс-центр Якутского отделения Сбербанка

Важное дополнение: в 10.00 на «Зеленом марафоне» мастер спорта международного класса по легкой атлетике, пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова проведет мастер-класс по технике бега. Она также пробежит «Зеленый марафон» в общем забеге.

Фото: Пресс-центр Якутского отделения Сбербанка

Подробную программу мероприятия можно посмотреть здесь: http://greenmarathon.sberbank.ru/marathon/yakutsk/