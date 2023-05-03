В Якутске 20 мая состоится забег «Зеленый марафон»

Фото с забега прошлых лет. Фото: get.run

В субботу, 20 мая, в Якутске пройдет всероссийский забег «Зеленый марафон».

Открыта дистанция на 4,2 км, маршрут проходит вокруг озера Сайсары. Также есть инклюзивный и детский забеги (от семи до 13 лет). Старт — на стадионе «Юность».

Программа забега «Зеленый марафон — 2023» в Якутске

08:00 — выдача стартовых номеров.

09:00-15:00 — работа всех зон активностей: партнерские зоны, активности для детей, программа на сцене, конкурсы и пр.

09:30 — торжественное открытие.

10:00-14:00 — разминки, старты, концертная программа на сцене.

10:00 — инклюзивный забег на стадионе.

10:30 — старты детского забега на 100 м и 200 м.

11:30-13:30 — награждение победителей.

12:30 — старт забега на дистанции 4,2 км.

13:00 — уборка территории.

13:00-15:00 — работа фестивальной площадки, розыгрыш призов, концертная программа на сцене, мини-турниры по разным видам спорта.

Желающие принять участие в забеге могут зарегистрироваться до 14 мая по ссылке.

Каждый участник будет застрахован. Также для допуска на старт понадобится справка от врача.

Это уже 10-й, юбилейный кросс акции. В этот день он состоится и в 60 других городах страны. В некоторых городах, например в Москве, участие в забеге платное. В Якутске у нас получилось зарегистрироваться бесплатно.

Однако, так как это благотворительная акция, желающие сами могут пожертвовать средства. Деньги пойдут на высадку деревьев и восстановление лесов в регионах проведения «Зеленого марафона».

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