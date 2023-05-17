В четырех районах Якутии паводком подтоплено 195 дворов и 19 жилых домов

Фото: Администрация Горного района

184 двора и 19 жилых домов подтоплены по состоянию на 17 мая в Горном, Кобяйском и Мегино-Кангаласском районах из-за разлива речных вод.

Об этом на брифинге сообщил главный инженер исполнительной дирекции по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в Якутии Виталий Петров.

Также подтоплены несколько дворов в селе Кытыл-Дюра Хангаласского района, их количество уточняется. По состоянию на 11.30 час, вода зашла на 11 дворовых территорий, двое жителей одного дома отселены.

В Горном районе подтоплено 50 дворовых территорий, в том числе 12 жилых домов. В Кобяйском улусе подтоплено 72 дворовые территории, в том числе семь жилых домов. В Мегино-Кангаласском районе подтоплено 62 дворовые территории.

Ведется работа по организации помощи жителям, пострадавшим от паводка.

В Хангаласском районе в зону вероятного подтопления попадают 589 домов в 12 населенных пунктах. Подготовлены и проверены 16 пунктов временного размещения людей на 1515 мест. Ранее на затороопасных участках реки Лена были проведены работы по зачернению и распиловке льда. На случай заторов заготовлены взрывчатые вещества.

В целом на участке «Покровск – Якутск – Кангалассы» наблюдается рост уровня воды, подвижка льда и разводья. В ближайшие сутки–двое ожидается ледоход.

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