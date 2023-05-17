Девять микрорайонов и сел у Якутска могут попасть в зону подтопления при паводке

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

На территории городского округа «город Якутск» в зону возможного подтопления попадает 9 населенных пунктов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Это села Табага, Хатассы, Пригородный, Сырдах, Тулагино, Капитоновка, а также микрорайоны Кангалассы, Марха и Даркылах, где расположены 326 жилых дома, в которых проживает 1043 человек, в том числе 294 детей.

Мэрия опубликовала список 10 пунктов временного размещения (ПВР), куда могут обратиться пострадавшие от паводка граждане.

— с. Хатассы - ПВР №45 ЦК «Тускул» МБУ «ОЦНТ г. Якутска» по адресу ул. Совхозная 31/1., вместимость: 400 чел.

— г. Якутск, мкр. Даркылах - ПВР №5 ЯПТ №16 по адресу ул. 50 лет Советской Армии, д.86/1, вместимость 200 чел.

— с. Тулагино - ПВР №44 МБДОУ № 4 «Айылгы» по адресу ул. Связистов, д.14, вместимость: 50 чел.

— с. Сырдах - ПВР №42 сельский клуб «Алгыс» по адресу ул. Уваровской, д.40, вместимость: 50 чел.

— с. Кильдямцы - ПВР №43 сельский клуб «Родник» по адресу ул. Труда,29, вместимость: 50 чел.

— с.Табага - ПВР № 39 здание ДК «Кедр» по адресу ул. Строительная, д.12, вместимостью 200 чел.; ПВР №41 ДК «Искра» по адресу ул. Лесная д. 12, вместимостью 150 чел.

— мкр. Кангалассы - ПВР № 37 Управление образования ОА, здание КСОШ по адресу ул. Ленина 14, вместимость: 50 чел.

— с. Пригородный - ПВР № 38 МОУ СОШ №12 по адресу ул. Совхозная, 17, вместимость: 100 чел.

— мкр. Марха - ПВР №35 Мархинская СОШ №1 по адресу ул. О. Кошевого 39, вместимость 100 чел.

Сейчас на участке реки Лена Покровск — Якутск — Кангалассы суточный рост уровня воды составляет 20-50 см, наблюдается подвижка льда и разводья. В ближайшие сутки-двое на этом участке реки ожидается ледоход.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.