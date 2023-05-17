В Хангаласском районе на реке Лена образовался затор у села Кытыл-Дюра

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У села Кытыл-Дюра Хангаласского района наблюдается затор, вода начала затапливать населенный пункт, сообщает оперштаб республики.

Уровень воды на 8 часов утра составлял 1493 см при критических 1631 см, за 4 часа вода поднялась на 30 см. По состоянию на 11.30 час, вода зашла на 11 дворовых территорий, двое жителей одного дома отселены.

Также есть угроза затопления села Исит. Там уровень воды составляет 1782 см при критических 1992 см. Вода также поднялась на 30 см за 4 часа. Идет густой ледоход.

В Хангаласский район вылетела оперативная группа на вертолете МЧС России, так как есть вероятность дальнейшего повышения уровней воды.

– Центр мониторинга и прогнозирования Службы спасения Якутии ведет наблюдение ледохода по территории Хангаласского улуса. В данное время критические отметки не превышены. Достаточно высокие отметки наблюдаются у села Кытыл Дюра. Подходы паводковой воды к населенным пунктам будет мониторить вертолет оперативной группы №1 «Лена» Главного управления МЧС России. Сегодня воздушное судно вылетело из Ленска, – отметил первый заместитель председателя Госкомобеспечения Иннокентий Андросов.

В Хангаласском районе в зону вероятного подтопления попадают 589 домов в 12 населенных пунктах. Подготовлены и проверены 16 пунктов временного размещения людей на 1515 мест. Ранее на затороопасных участках реки Лена были проведены работы по зачернению и распиловке льда. На случай заторов заготовлены взрывчатые вещества.

В целом на участке «Покровск – Якутск – Кангалассы» наблюдается рост уровня воды, подвижка льда и разводья. В ближайшие сутки–двое ожидается ледоход.

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