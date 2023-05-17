Ледоход на реке Лена в 300 километрах от Якутска

Фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

Критических уровней воды на основных реках в Якутии не зарегистрировано, сообщает ГУ МЧС РФ по Якутии.

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Ленского, Олекминского и Хангаласского районов. Ледоход объединился.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже села Исить Хангаласского района, который находится в 300 км от Якутска, уровень воды оставляет 1782 см при критическом 1992 см, наблюдается густой ледоход.

Существует вероятность дальнейшего повышения уровней воды на территории Хангаласского района с превышением отметок подтопления.

На участке Покровск – Якутск - Кангалассы наблюдаются подвижки льда, разводья. Ледоход придет на этот участок в ближайшие сутки – двое. Протяженность ледохода составляет 627 км. За сутки ледоход продвинулся на 100 км.

В Якутске в зону возможного подтопления попадает девять населенных пунктов (Табага, Хатассы, Пригородный, Даркылах, Сырдах, Тулагино, Капитоновка, Кангалассы, Марха), 326 жилых дома, в которых проживает 1043 человек, в том числе 294 детей. В случае ухудшения обстановки в готовности к развёртыванию 10 пунктов временного размещения (ПВР).

Также ледоход наблюдается на реках Витим, Алдан, Амга, Вилюй. Предполагается выход воды на пойму с подтоплением пониженных участков населенных пунктов Сунтарского района.

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