В Якутске вора телевизоров с теплых автобусных остановок приговорили к 5 годам колонии строгого режима

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске вынесен приговор по уголовному делу о хищении телевизоров с теплых автобусных остановок, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

46-летний мужчина в ноябре-декабре прошлого года украл телевизоры из теплых автобусных остановок Якутска: «Архив», «Сельхозтехникум», «Новый хлебозавод», «Спид центр», «Свердлова» и «Школа №10». Общая сумма причиненного ущерба составила более 80 тысяч рублей.

Телевизоры оказались не единственной слабостью вора. Также выяснилось, что в том же ноябре он проник в здание городского рынка и украл оттуда ящик с наличными в размере более 9 тысяч рублей. А в декабре в Никольском храме он похитил оставленную без присмотра сумку с документами и телефоном стоимостью 23 тысячи рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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