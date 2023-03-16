Разбил украденную технику по дороге в комиссионку. В Якутске будут судить похитителя телевизоров с теплых остановок

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Дело о хищении телевизоров с тёплых автобусных остановок в Якутске отправлено в суд, его фигуранту грозит до пяти лет колонии, сообщает прокуратура республики.

46-летний мужчина с ноября по декабрь 2022 года совершил серию краж телевизоров с теплых остановок: «Архив», «Сельхозтехникум», «Новый хлебозавод», «Спид центр», «Свердлова» и «Школа №10». Эта техника принадлежит городской администрации и одной из коммерческих организаций. Общая сумма причинённого ущерба составила более 80 тысяч рублей.

Об этом воришке мы писали ранее. Он украл очередной телевизор с остановки «Архив» и нес его в комиссионку, где собирался сдать. Однако, будучи изрядно подшофе, по дороге уронил технику и разбил ее. В ломбарде отказались принимать поврежденный аппарат. Тогда мужчина забрал технику себе домой – собственно, в квартире якутянина полицейские и обнаружили пропавший телевизор.

Примечательно, что в тот же день с той же теплой остановки была совершена еще одна кража, правда, гораздо более мелкая. Некто украл конфеты из торгового автомата – полиция быстро установила, что кражу совершили четверо школьников от 15 до 17 лет. На них заводить дела о краже не стали, ограничившись административной статьей о мелком хулиганстве. Но изначально все грешили на похитителя телевизоров и даже дали ему прозвище «вор-сладкоежка».

После задержания выяснилось, что на счету у мужчины не только похищенные телевизоры. В ноябре 2022 года он залез ночью в здание городского рынка, где украл ящик, в котором находилось более девяти тысяч рублей.

Он же, в декабре 2022 года, находясь в помещении Никольского храма, украл сумку, оставленную без присмотра, в которой находился сотовый телефон стоимостью 23 тысяч рублей и документы.

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