В Якутии на 17 мая действует 22 ландшафтных пожара

Фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

На территории Якутии продолжают действовать 22 ландшафтных пожара на площади 861 га. Действующих лесных пожаров нет, сообщает Минэкологии региона.

Из 22 ландшафтных пожаров девять находятся на территории Намского района, шесть – в Мегино-Кангаласском районе, четыре – в Кобяйском улусе, три – в городском округе «город Якутск».

За сутки ликвидирован один ландшафтный пожар на площади 13 га на территории Момского района. Отмечается, что большинство пожаров находится на островных участках, населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.

Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано пять лесных пожаров и 30 ландшафтных. Все они произошли из-за неосторожного обращения с огнем и сельскохозяйственных палов.

Пожароопасный сезон объявлен в 15 районах и городском округе город Якутск, в том числе в Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласком, Амгинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Нюрбинском, Олекминском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском, Чурапчинском районах.

По КоАП выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, влечет наложение административного штрафа.

На граждан его размер составляет от 30 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 до 60, на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч. При переходе огня на лесной фонд предусматривается уже уголовная ответственность.

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