В Якутии пожароопасный сезон объявили еще в 11 районах

Фото: оперштаб Якутии

Пожароопасный сезон был объявлен в новых районах Якутии. Как сообщили в Оперштабе, сезон природных пожаров начался в Амгинском, Сунтарском, Олекминском, Кобяйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Таттинском, Горном, Вилюйском, Чурапчинском и Усть-Майском районах.

Ранее, 12 мая, режим пожарной опасности установили в Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском и Хангаласском районах, а также в Якутске.

«Лесопожарным формированиям приказано обеспечить бесперебойное функционирование диспетчерской службы по охране лесов от пожаров на территории указанных лесничеств, перевести в режим постоянной готовности силы и средства и обеспечить мониторинг в зонах авиационного и наземного патрулирования», – говорится в приказе и.о. министра экологии Евгения Перфильева.

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