В Якутии на 16 мая действует 23 ландшафтных пожара

Фото: Минэкологии Якутии

Как сообщает оперштаб республики, на утро 16 мая в регионе действовало 23 ландшафтных пожара на площади 874 га. Все возгорания вызваны неосторожным обращением с огнем и незаконными сельхозпалами.

Ландшафтными называют пожары, которые действуют не в лесу, а в поле, лугах, поймах и т.п. Отмечается, что действующих лесных пожаров в Якутии нет.

Из 23 ландшафтных пожаров девять зафиксировано на территории Намского района, шесть – в Мегино-Кангаласском районе, четыре – в Кобяйском районе, три – в городе Якутске, один – в Момском районе.

Большинство их них находятся на островных местностях, населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано пять лесных пожаров на общей площади 20 га, все они потушены. Также зафиксировано 30 ландшафтных пожаров на площади 1055 га, из которых действуют 23.

По КоАП выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, влечет наложение административного штрафа.

На граждан его размер составляет от 30 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 до 60, на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч. При переходе огня на лесной фонд предусматривается уже уголовная ответственность.

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