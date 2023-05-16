Ысыах Туймаады – 2023 в Якутске пройдет 24-25 июня

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«Ысыах Туймаады – 2023» по традиции пройдет в местности Үс Хатыҥ в последние выходные июня, а именно 24-25 числа, сообщает оргкомитет.

В настоящее время полным ходом продолжается подготовка к национальному празднику. В этом году «Ысыах Туймаады» пройдет под девизом «Якутск – город трудовой доблести».

Национальный праздник также посвящен Году педагога и наставника в Российской Федерации, Году труда в Якутии и Году «Дьөһөгөй Айыы» по якутскому календарю.

Во время Ысыаха Туймаады состоятся состязания по национальному многоборью «Игры Дыгына», конные скачки на призы Главы Якутии и главы города Якутска. Жителей и гостей ысыаха ждет обширная культурная программа.

В 2022 году национальный праздник Ысыах Туймаады, который два года не проводился в очном формате, посетили свыше 220 тысяч человек из других регионов России и 50 стран мира. Был побит рекорд 2019 года, когда на праздник летнего солнцестояния пришло 205 тысяч человек.

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