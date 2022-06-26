Ысыах Туймаады в Якутске посетили более 220 тысяч человек

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Национальный праздник якутов Ысыах Туймаады, который два года не проводился в очном формате, посетили свыше 220 тысяч человек из других регионов России и 50 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Как отметил глава региона Айсен Николаев, впервые городской Ысыах в местности Ус Хатын прошел в 1998 году.

– За прошедшие годы Ысыах Туймаады стал самым крупным национальным праздником в России, в котором участвовали более 200 тысяч человек. В 2019 году на праздник пришло 205 тысяч человек. В этом году рекорд 2019 года превзойдён, участниками стали более 220 тысяч человек, – сказал Николаев.

В рамках Ысыаха организовали 100 мероприятий и 25 конкурсов. Напомним, что в этом году они все приурочены к 100-летнему юбилею республики и 25-летию Ысыаха Туймаады.

Также впервые в этом году на Ысыахе прошёл татарский народный праздник Сабантуй в рамках Дней Татарстана в Якутии.

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