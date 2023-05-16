Пьяный мужчина в Якутске напал на фельдшера скорой

Фото: Управление Росгвардии по Якутии

За неделю автопатрули Росгвардии три раза выезжали по сигналам «тревога», поступившим с бортов скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в одном из случаев медработники приехали на вызов в частный дом по улице Чусовского, откуда поступило сообщение о получении мужчиной бытовой травмы.

Пьяный родственник пострадавшего активно препятствовал фельдшеру оказывать первую медицинскую помощь, ругал матом бригаду скорой помощи, а также предпринимал попытки нанести удары.

– Чтобы обезопасить себя и выполнить осмотр пострадавшего, медики нажали кнопку экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии, – говорится в сообщении.

Прибывшие росгвардейцы задержали агрессивного 34-летнего родственника и доставили его в дежурную часть полиции для разбирательства.

Всего за минувшую неделю в Якутии автопатрули вневедомственной охраны Росгвардии осуществили 111 выездов по сигналам «тревога».

Росгвардейцами за неделю задержано 103 гражданина за административные правонарушения, а также осуществлено пять выездов по обслуживанию вызовов «02».

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