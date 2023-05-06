В Якутске задержали мужчину с муляжом гранаты

Фото: Росгвардия по Якутии

В субботу, 6 мая, в сети распространились фотографии задержания правоохранителями неизвестного гражданина перед кафе «Шахри-кеш» недалеко от рынка «Манньыаттах» в Якутске.

Очевидцы с места событий сообщали, что кафе закрыли.

В Росгвардии по Якутии редакции «КП — Якутия» уточнили, что задержан мужчина с муляжом гранаты.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Якутии

«В дежурную часть полиции сегодня в 11:33 поступило сообщение о том, что на улице Жорницкого г. Якутска замечен мужчина с предметом в руках, похожим на гранату. К месту происшествия были сразу стянуты наружные службы полиции и автопатрули групп задержания Росгвардии. Через несколько минут сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии подозреваемый был замечен на улице Кутузова и задержан. Для осмотра прибыла инженерная группа ОМОН Росгвардии. Установлено, что это муляж гранаты», — сообщили нам.

Задержанный 1989 года рождения. Его доставили для разбирательств в отдел полиции.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Якутии

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