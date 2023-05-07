В Нерюнгри задержали мужчину с пистолетом, который бродил рядом с ТЦ

Фото: скриншот Nerulife

7 мая в Нерюнгри, рядом с торговым центром «Планета», задержан мужчина размахивавший пистолетом. Об этом пишет издание «Nerulife».

Подписчики телеграм-канала издания отправили ролик, на котором неизвестный мужчина делает селфи с пистолетом в руке, затем угрожающе машет им в сторону, по всей видимости, прохожих и убирает оружие в кобуру.

Бдительные сотрудники торгового центра на всякий случай вызвали полицию. На вызов прибыл наряд Росгвардии, который задержал и забрал мужчину.

Издание со ссылкой на своих подписчиков пишет, что 5 мая, этот же мужчина был замечен на улице Чурапчинской, где он представлялся сотрудником полиции Якутска и также разгуливал, предположительно, с травматическим пистолетом. Однако в тот раз мужчину задержали и, очевидно, отпустили.

«КП - Якутия» в пресс-службе Управления Росгвардии по Якутии сообщили следующее:

— 7 мая в 16:50 минут наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение от дежурного ОМВД по Нерюнгринскому району о том, что в ТЦ «Планета» находится нетрезвый мужчина и размахивает предметом, похожим на пистолет.

Через пять минут патруль Росгвардии прибыл к месту происшествия, задержал нарушителя и доставил в дежурную часть полиции. У задержанного - 45-летнего жителя Нерюнгри изъят пневматический пистолет. В отношении гражданина составлен административный протокол по ст.20.1 КОАП РФ (мелкое хулиганство).

Напомним, что 6 мая в Якутске на улице Жорницкого заметили мужчину с предметом в руках, похожим на гранату. Сотрудники Росгвардии оперативно задержали гражданина. Оказалось, что это муляж гранаты. Задержанный 1989 года рождения. Его доставили для разбирательств в отдел полиции.

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