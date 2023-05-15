В двух селах Кобяйского района на 15 мая подтоплены семь домов и более 70 дворов

Фото: администрация Кобяйского района

Как сообщает администрация Кобйского района, по состоянию на 15 мая в районе остаются подтопленными два села: Ситтэ и Чагда. В населенных пунктах введены режимы ЧС.

В Ситтэ уровень воды составляет 211 см при критической условной отметке 167 см. Подтоплено 56 дворовых территорий и один жилой дом. В пункте временного размещения находятся двое взрослых. Эвакуированы 11 голов крупного рогатого скота.

В селе Чагда уровень воды на верхней рейке составляет 42см. Подтоплены шесть жилых домов, 16 дворовых территорий.

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