Режим повышенной готовности на фоне паводка введен в еще одном районе Якутии

Фото: администрация Кобяйского района

Раньше нормы вскрылась речка Ситте и затопила одноименное село Кобйского района.

По данным на 9 мая, в этом населенном пункте подтоплены 5 дворов, в которых проживают 16 человек.

– Уровень воды составляет 174 см. при критической условной отметке 167см. В соответствии с распоряжением главы Кобяйского района органы управления, силы и средства РСЧС приведены в режим «Повышенная готовность», – информирует администрация района.

Фото: администрация Кобяйского района

Глава районной администрации Иван Левин выехал в Ситте, чтобы координировать работу на месте. Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим, чтобы своевременно информировать жителей о возможном повышении уровня воды

Пункт временного размещения развернут на базе местной школы. Сегодня к переселению готовы 4 человека.

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