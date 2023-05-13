71-летний пенсионер из Нерюнгри поверил лжеброкерам и лишился более 600 тысяч рублей

Более месяца мошенники уговаривали пожилого мужчину из Нерюнгри решиться на «инвестиции» Фото: Виктор Гусейнов

Незнакомец позвонил 71-летнему жителю Нерюнгри с предложением заработать на инвестициях, но пенсионер отказался. Чуть больше месяца лжеброкеры настойчиво уговаривали пожилого мужчину начать с ними сотрудничать, сообщает отдел МВД России по Нерюнгринскому району.

Когда нерюнгринец согласился, то по указанию менеджера некой компании Traiding Point он отправил 12 500 рублей. Затем ему посоветовали выйти на более высокий доход, но для этого потребовалось 1,5 миллиона рублей. Банк отказался выдать пенсионеру кредит, тогда он оформил заём на 500 тысяч рублей и добавил к ним личные сбережения в размере 604 835 рублей.

Через некоторое время ему сообщили, что его доход составил 1 156 000 рублей, однако деньги находятся в зарубежном банке, для их вывода необходимо заплатить пошлину в размере 226 тысяч рублей. Только в этот момент мужчина понял, что общается с аферистами, и обратился в полицию.

– Будьте бдительны, не верьте незнакомцам, предлагающим быстрый и лёгкий заработок. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке! Не вкладывайте свои и заёмные денежные средства в сомнительные инвестиционные проекты, в противном случае вы рискуете остаться ни с чем, – призывает полиция Нерюнгринского района.

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