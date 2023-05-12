За 2023 год в Якутии зарегистрировано 730 дистанционных преступлений

Якутяне перевели мошенникам более 270 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В то время, пока в мире отменяют пандемию коронавируса, в Якутии не утихает эпидемия мошенничества. Только за 4 месяца 2023 года в регионе зафиксировано 730 дистанционных преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Речь идет о кражах и аферах с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которые подпадают под статьи 158 и 159 УК РФ. Общая сумма причиненного якутянам ущерба составила более 271 млн рублей. К примеру, в апреле жертвами мошенников стали более 200 человек, потерявших 76,8 млн рублей.

Способы выманивания денег обновляются регулярно. Наиболее распространенный вид мошенничества – это звонки от имени сотрудников банков и правоохранительных органов со сведениями о возможной потере средств, блокировании счетов. Кроме того, жителям Якутии нередко поступают предложения заработать на так называемых «биржах» или в «инвестиционных компаниях».

Бытует мнение, что чаще жертвами мошенников становятся пенсионеры, но, как показывает статистика, это не так. В большинстве случаев от действий аферистов страдают граждане трудоспособного возврата с постоянным источником дохода: от 18 до 30 лет – 20,4 %; от 30 до 50 – 49 %, от 50 до 60 – 15,9 %, от 60 и старше – 14,7 %.

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