Росгвардейцы в Якутске задержали мужчину, употреблявшего наркотики в машине

Фото: Росгвардия по Якутии

Сотрудник Якутского ОВО Росгвардии увидел и сообщил своим коллегам о гражданине, который в машине употребляет наркотики.

Автопатруль прибыл на указанное место. При виде росгвардейцев гражданин предпринял попытку скрыться, но был задержан.

– В ходе беседы он заметно нервничал и невнятно произносил слова, у мужчины имелись явные признаки наркотического опьянения, – говорится в сообщении.

В присутствии понятых у задержанного изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. 35-летний житель Якутска доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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