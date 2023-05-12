Помощник президента Орешкин прокомментировал строительство Ленского моста

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Помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что строительство Ленского моста включено в мастер-план Якутска, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

– Главный вопрос, который будет решаться у Президента РФ – это не вопрос надо или не надо строить Ленский мост, а в какие сроки и когда он будет реализован. Чуть раньше это произойдет или чуть позже. Важно подготовиться, чтобы было понимание всех проектных решений, стоимости, как проект может реализовываться и соответственно выносить уже на суд президента, – подчеркнул он.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, Ленский мост включён в мастер-план как важнейший транспортный узел. Он соединит три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт.

– Рассмотрение этого проекта на уровне президента страны позволит нам достаточно быстрыми темпами перейти уже непосредственно к строительству мостового перехода, – заявил Николаев.

Напомним, что проектная документация основного этапа строительства Ленского моста находится на рассмотрении экспертов государственной экспертизы. Ее планируется получить в третьем квартале 2023 года. Третьим этапом пойдет строительство на левом берегу. Сроки не уточняются, но, видимо, это произойдет не раньше следующего года.

Ранее сообщалось, что изменились сроки строительства мостового перехода через реку Лена – теперь его планируют завершить к концу 2027 года. Ранее сообщалось, что Ленский мост начнет свою работу уже в 2023 году. Затем этот срок сдвинулся на 2025, а теперь и на 2027 год.

Проект Ленского моста, чья стоимость выросла до 176 миллиардов рублей, будет пересмотрен. Изменения коснутся как стоимости, так и конструктивных решений объекта. Итоговая стоимость будет известна после заключения госэкспертизы.

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