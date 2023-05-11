В Якутии ледоход на Лене начался на трое суток раньше обычных сроков

Фото: KP.RU

Нижняя кромка ледохода на реке Лене достигла населенного пункта Витим Ленского района, сообщает оперштаб Якутии в своем телеграм-канале.

Протяженность — 121 км.

В ближайшие сутки он продвинется до участка Пеледуй — Крестовский. У гидропоста Солянка вскрытие ожидают 11-12 мая — это на три-четыре дня раньше нормы (15 мая).

До участка Покровск — Якутск, по прогнозам, ледоход достигнет 16-19 мая, норма — 18 мая. А в районе поселка Кюсюр — в конце мая.

Река Алдан

Вскрытие реки Алдан на территории Алданского района ожидается 11-13 мая.

Амга

На Амге ледоход вовсю проходит по территории Амгинского и Алданского районов. Нижняя кромка — у села Мындагай Чурапчинского района.

Вилюй

На Вилюе и его притоках уровень воды продолжает повышаться. Интенсивность — от 20 до 60 см в сутки. Наблюдаются подвижки и разводья. В частности, разводья отмечают у Нюрбы.

На Севере

На реках Яна, Индигирка и Колыма сохраняется зимний режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледоход на реке Лене растянулся на 191 километр (подробнее)

Паводок-2023 в Якутии: даты вскрытия рек, самые опасные участки и прогноз для Якутска (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.