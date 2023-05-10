Ледоход на реке Лене растянулся на 191 километр

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Движение льда на Лене проходит по территории Иркутской области. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 230 километрах до границы с республикой, сообщает оперштаб Якутии.

– За сутки проведен мониторинг паводковой обстановки на территории четырех районов Якутии, авиаразведка по маршруту Ленск-Пеледуй-Орто-Нахара-Батамай-Ленск, профилактические мероприятия с населением. Сегодня запланировано применение БАС (беспилотные авиасистемы) для проведения аэрофотосъемки в Ленском, Алданском и Амгинском районах, – рассказал начальник Главного управления МЧС России по региону Павел Гарин.

Река Лена: ледоход продвинулся на 134 километра

Верхняя кромка отмечается у населенного пункта Киренск в 442 км от границы Якутии. За сутки он продвинулся на 134 километра.

По уточненному прогнозу Якутского УГМС, вскрытие в пределах Ленского и Олекминского районов ожидается 10-15 мая, на участке Покровск-Якутск-Кангалассы – 15-18 мая. У поселка Сангар лед тронется 19-21 мая, в районе Кюсюра – в последних числах мая.

Река Олекма: ледоход продвинулся на 107 километров

Активная фаза продвигается по одноименному району. У гидропоста Куду-Кюель идет густой ледоход. Верхняя кромка – у населенного пункта Джикимдя. За сутки ледоход продвинулся на 107 километров. 10-11 мая ожидается продвижение реки до устьевого участка.

Река Алдан: уровень воды поднялся на 20-60 см

На всем протяжении реки и притоках продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 20 до 60 сантиметров за сутки, лед подняло, наблюдаются закраины. Вскрытие у гидропоста Томмот ожидается 10-13 мая.

Река Амга: ледоход продвинулся на 572 километра

Активная фаза проходит в Амгинском и Алданском районах. Нижняя кромка находится у села Амга, наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка в 20 километрах выше гидропоста Буяга, здесь замечен редкий ледоход. Протяженность льдохода составляет 592 километра, за сутки он продвинулся на 572 км.

Река Вилюй: вскрытие ожидается 10-11 мая

На всем протяжении и притоках продолжается рост уровня воды. Вскрытие реки на участке Сунтар – Вилюйск ожидается 10-11 мая.

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