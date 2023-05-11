Перенаправленные из-за сильного ветра самолеты из Москвы прибыли в аэропорт Якутска

Фото: аэропорт Якутска

Рейсы 3005 авиакомпании S7 и 1750 «Аэрофлота», прилетевшие из Москвы и перенаправленные вчера из-за сильного бокового ветра в аэропорт Нерюнгри, прибыли 11 мая утром в конечный пункт назначения — в Якутск.

Об этом «КП — Якутия» сообщили в справочной аэропорта столицы республики.

Рейс 3005 авиакомпании S7 вылетел из Нерюнгри в 7:27 утра и прибыл в Якутск в 8:23. Рейс 1750 «Аэрофлота»: вылет — в 7:47, прилет — 8:41.

Напомним, самолеты должны были приземлиться в воздушной гавани столицы региона утром 10 мая. Задержка составила около суток. Пассажиры жаловались в соцсетях на отсутствие воды, еды и гостиницы — аэропорт расположен в 40 километрах от города Нерюнгри и в 8 километрах от поселка Чульман.

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