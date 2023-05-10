В Якутске из-за сильного ветра не смог сесть самолет

Фото: drikus.club

В Якутске из-за сильного ветра не смог приземлиться самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс «Москва – Якутск», сообщает ЯСИА.

– Борт должен был приземлиться в 09:30, однако экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Нерюнгри. Ожидаем прилет в 12:30, — сообщили изданию в пресс-службе аэропорта.

В Якутске 10 мая порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду.

Сейчас в аэропорту Якутска задерживается вылет рейсов в Усть-Куйгу, Саскылах, Белую Гору, Тикси, Усть-Неру, Москву.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.