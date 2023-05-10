Перенаправленные из-за сильного ветра самолеты вернутся в Якутск лишь на следующее утро

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Пассажиры рейсов из Москвы двух авиакомпаний S7 и «Аэрофлот», чьи самолеты не смогли сесть в аэропорту Якутска из-за сильного бокового ветра 10 мая, вернутся в столицу республики лишь на утро следующего дня. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Якутска.

«Прибытие задержанных рейсов 3005 авиакомпании С7 и рейса 1750 авиакомпании „Аэрофлот“ ожидается завтра утром, 11 мая, в 7:00 и 8:20 соответственно», — говорится в сообщении.

Оба рейса были перенаправлены в аэропорт города Нерюнгри. Пассажиры в соцсетях уже начали жаловаться на отсутствие воды и еды, также рядом нет гостиниц — аэропорт расположен в 40 километрах от города Нерюнгри и в 8 километрах от поселка Чульман. Как авиакомпании собираются решать этот вопрос, пока неизвестно.

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