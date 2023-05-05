В Якутии 10 участков республиканских дорог подтоплены талыми водами

Автодорога «Умнас» в Олекминском рвайоне. Фото: Управтодор РС(Я)

Талыми водами подтоплено 10 участков на шести республиканских дорогах, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.

Это два участка на дороге «Харбалах» в Таттинском районе. Сегодня там восстановили проезд для машин общей массой до трех тонн. Но работы еще продолжаются.

Также два участка на автодороге «Мюрю» в Мегино-Кангаласском районе. Между селами Тюнгюлю и Майя откачивают воду, завозят материалы. Проезд закрыт.

И еще шесть участков на дорогах «Амга» (1 участок) и «Бетюн» (1 участок) в Амгинском районе, «Умнас» в Олекминском (1 участок), «Кобяй» в Кобяйском (3 участка). Проезд по всем ним открыт.

Эксплуатирующие организации переведены в режим повышенной готовности.

Отмечается, что после снижения уровня воды для восстановления дороги нужно в среднем один-два дня. На восстановительные работы на республиканских и муниципальных дорогах заложено 150 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автодорогу «Харбалах» в Якутии открыли для машин весом до 3 тонн (подробнее)

Автодорогу «Мюрю» в Якутии временно закрыли из-за размывов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.