Автодорогу «Харбалах» в Якутии открыли для машин весом до 3 тонн

Фото: Управтодор РС(Я)

С пятницы, 5 мая, разрешен проезд для автотранспорта общей массой до трех тонн по автодороге «Харбалах», передает пресс-служба Управтодор Якутии.

Дорожники двое сутое работали на пострадавших от паводковых вод участках. С помощью тяжелой техники уложили на 13-м и 35-м километрах автодороги дополнительные водопропускные трубы и отсыпали дорожное полотно.

Таким образом, восстановлено автотранспортное сообщение Ытык-Кюель — Харбалах — Чычымах. Однако работы еще продолжаются.

Напомним, ранее на 35-м километре автодороги земляное полотно размыли талые воды. Проезд был закрыт.

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