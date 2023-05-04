Автодорогу «Мюрю» в Якутии временно закрыли из-за размывов

Фото: Управтодор РС(Я)

Запрещен проезд для всех видов транспортных средств по автомобильной дороге «Мюрю» на участке с 3 по 61,4 км, передает Управтодор Якутии.

Это связано с многочисленными размывами дороги из-за повышения уровня талых вод.

Дорожной организации ООО «Мегино-Кангаласские автомобильные дороги» поручили обеспечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние автодороги и установить дорожные знаки, запрещающие проезд.

В настоящее время организовано круглосуточное дежурство.

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