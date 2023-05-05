В Якутске ко Дню Победы включат подсветку телебашни

Фото: Мининноваций Якутии

В связи с празднованием 78-летия Победы в Великой Отечественной войне будет включена подсветка якутской телебашни, сообщила пресс-служба РТРС.

В воскресенье, 7 мая, горожане смогут любоваться огнями с 21:00 до полуночи. В этот день свое 20-летие празднует якутский филиал российской телевизионной и радиовещательной сети.

Во вторник, 9 мая, телебашня будет радовать глаз с 22.00 также до полуночи.

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