Какие мероприятия пройдут в Якутске ко Дню Победы 6-9 мая 2023 года

Фото: ЯСИА

Рассказываем, какие праздничные мероприятия пройдут в 2023 году в Якутске ко Дню Победы: где и во сколько начнутся полевая кухня, салют, акция «Свеча Победы», осуохай Победы и др.

Программу опубликовала пресс-служба главы и правительства Якутии.

Суббота, 6 мая — «Поем двором» и полевая кухня

11:00 — всероссийская акция «Поем двором». Место проведения: по месту жительства ветеранов ВОВ.

12:00 — «Полевая кухня», солдатская каша Якутского окружного казачьего общества «Якутский казачий полк». Место проведения: парк Победы.

Воскресенье, 7 мая — возложение цветов, Крестный ход, «Свеча Победы»

12:00 — возложение цветов к памятнику якутскому снайперу и к мемориальному комплексу «Солдат Туймаады». Место проведения: 202 микрорайон.

13:00 — Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора до часовни на площади Победы. Маршрут движения: ул. Чернышевского — ул. Хабарова.

20:00 — всероссийская молодежная патриотическая акция «Свеча Победы». Место проведения: площадь Победы.

Понедельник, 8 мая — встреча фронтовиков, полевая кухня, вальс Победы

10:00 — возложение цветов к стеле Победы в память о воинах-якутянах. Место проведения: парк Победы.

12:00 — «И помнит мир, спасенный…», торжественная церемония поднятия символа Знамени Победы в честь 78-й годовщины Великой Победы. Место проведения: площадь Победы.

14:00 — встреча фронтовиков, ветеранов ВОВ и тыла «Весна Победы», полевая кухня «На привале». Торжественные проводы призывников. Место проведения: площадь Победы.

15:00 — «Вальс Победы», танцевальная акция с участием хореографических коллективов города. Место проведения: площадь Победы.

Вторник, 9 мая — военный парад, осуохай Победы, концерт, салют

Все указанные ниже мероприятия пройдут на площади Победы.

10:00 — историко-патриотическая выставка военной техники и оружия «Живая история».

11:00 — возложение цветов к монументу «Воинам-победителям».

11:30 — торжественный митинг.

11:45 — военный парад с участием Якутского гарнизона, служащих правоохранительных органов, подразделений структур, военно-патриотических клубов, воспитанников Якутской кадетской школы, учащихся средних общеобразовательных школ города.

14:00 — осуохай Победы. Место проведения: площадь Победы, Триумфальная арка.

20:00 — праздничная программа вокального ансамбля «Служба 02» сотрудников МВД по Якутии «Не прервется память поколений».

21:00 — праздничная программа артистов Театра эстрады «Песни, опаленные войной».

Ранее также мэрия сообщала, что завершится все праздничным салютом.

На время проведения мероприятий часть улиц города будет закрыта для движения транспорта. Какие улицы и когда будут перекрыты, можно посмотреть по ссылке.

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