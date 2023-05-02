В Якутске 7-9 мая ограничат движение транспорта на улицах в связи с празднованием Дня Победы

Фото: ЯСИА
На период проведения мероприятий к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне движение транспорта на ряде улиц будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.
В воскресенье, 7 мая, с 13:00 до 14:00 пройдет Крестный ход. На это время перекроют следующие улицы:
- Аржакова на участке от Кирова до Чернышевского;
- Чернышевского на участке от Аржакова до Ярославского;
- Хабарова на участке от Ярославского до Богатырева.
В тот же день с 19:00 до 22:00 состоится республиканская молодежная патриотическая акция «Свеча памяти». На это время будут закрыты:
- Хабарова на участке от Чиряева до Богатырева;
- Богатырева на участке от Хабарова до Губина;
- набережная Романа Дмитриева на участке от Хабарова до поворота на ул. 202 микрорайон.
В понедельник, 8 мая, с 09:00 до 18:00 будет проходить встреча фронтовиков, ветеранов тыла, организуют полевую кухню «На привале». На это время ограничат въезд на парковку площади Орджоникидзе со стороны дома на ул. Орджоникидзе, 3/1.
Во вторник, 9 мая, часть улицы Хабарова будет закрыта уже с 06:00 утра.
С 06:00 до 08:00 перекроют участок от набережной Романа Дмитриева до Богатырева на время установки торговых площадок.
С 08:00 до 23:00 на период проведения общих мероприятий закроют следующие улицы:
- Хабарова на участке от Ярославского до Богатырева;
- Богатырева на участке от Хабарова до Губина;
- Богдана Чижика на участке от Богатырева до Федора Попова;
- Бестужева-Марлинского на участке от Богдана Чижика до Федора Попова;
- набережная Романа Дмитриева на участке от Хабарова до поворота на ул. 202 микрорайона.
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