В Якутске 7-9 мая ограничат движение транспорта на улицах в связи с празднованием Дня Победы

Фото: ЯСИА

На период проведения мероприятий к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне движение транспорта на ряде улиц будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Перекрытие улиц Якутска 7 мая — Крестный поход и «Свеча памяти»

В воскресенье, 7 мая, с 13:00 до 14:00 пройдет Крестный ход. На это время перекроют следующие улицы:

- Аржакова на участке от Кирова до Чернышевского;

- Чернышевского на участке от Аржакова до Ярославского;

- Хабарова на участке от Ярославского до Богатырева.

В тот же день с 19:00 до 22:00 состоится республиканская молодежная патриотическая акция «Свеча памяти». На это время будут закрыты:

- Хабарова на участке от Чиряева до Богатырева;

- Богатырева на участке от Хабарова до Губина;

- набережная Романа Дмитриева на участке от Хабарова до поворота на ул. 202 микрорайон.

Перекрытие 8 мая — полевая кухня

В понедельник, 8 мая, с 09:00 до 18:00 будет проходить встреча фронтовиков, ветеранов тыла, организуют полевую кухню «На привале». На это время ограничат въезд на парковку площади Орджоникидзе со стороны дома на ул. Орджоникидзе, 3/1.

Какие улицы перекроют в Якутске 9 мая — общие мероприятия

Во вторник, 9 мая, часть улицы Хабарова будет закрыта уже с 06:00 утра.

С 06:00 до 08:00 перекроют участок от набережной Романа Дмитриева до Богатырева на время установки торговых площадок.

С 08:00 до 23:00 на период проведения общих мероприятий закроют следующие улицы:

- Хабарова на участке от Ярославского до Богатырева;

- Богатырева на участке от Хабарова до Губина;

- Богдана Чижика на участке от Богатырева до Федора Попова;

- Бестужева-Марлинского на участке от Богдана Чижика до Федора Попова;

- набережная Романа Дмитриева на участке от Хабарова до поворота на ул. 202 микрорайона.

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