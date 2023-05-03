В Якутии закрыли трассу «Харбалах», размытую талыми водами

Талые воды разрушили автодорогу в Таатинском районе Якутии. Фото: Управление автодорог Якутии

С 3 мая запрещен проезд любых видов транспорта по трассе «Харбалах» в Тааттинском районе, сообщает Управление автодорог Якутии.

На 35 километре дороги уровень талых вод существенно поднялся, отчего размыло земляное полотно.

Судя по видео, снятому очевидцами, стремительный поток «разорвал» грунтовую дорогу примерно на 3-4 метра.

Ради безопасности участников дорожного движения ведомство выпустило приказ о временном запрете движения по автодороге «Харбалах».

Фото: Управление автодорог Якутии

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