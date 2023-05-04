Полицейские взяли под охрану поврежденное при пожаре здание магазина «Илин Энэр»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Сотрудники полиции обеспечивают охрану 9-этажного жилого дома с торговым центром, где 4 мая произошел пожар, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

На место возгорания были направлены порядка 20 сотрудников отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское», наряды патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции.

Во избежание краж полиция опечатала квартиры, входные двери которых были вскрыты экстренными службами для ликвидации огня и эвакуации жителей.

Также полицейские оказали помощь в эвакуации жильцов квартир и работников торгового центра. Были убраны машины со стоянок торгового центра и с дворовой территории жилого дома, перекрыта дорога для беспрепятственного проезда спецавтотранспорта МЧС.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Отмечается, что торговые площади магазина взяты под охрану полиции во избежание возможных фактов мародерства.

Напомним, пожар в доме №25 на проспекте Ленина произошел утром 4 мая. Огонь от крыши здания перекинулся на балконы рядом стоящего многоквартирного жилого дома. О подробностях пожара можно почитать здесь.

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