В Якутске на проспекте Ленина произошел пожар в здании магазина «Илин Энэр»

Фото: taigapost.ru

В Якутске 4 мая около 10.45 в доме №25 на проспекте Ленина произошел пожар. В этом здании расположен магазин «Илин Энэр».

Очевидцы сообщают о пламени, вырывающемся с крыши. Пожарные прибыли на место происшествия, они также эвакуировали жильцов ближайшего дома — огонь перекинулся на несколько его балконов.

Отмечается, что в центре города из-за пожара отключили электричество, светофоры не работают. Временно перекрыт участок проспекта Ленина от улицы Октябрьской до улицы Кирова.

Фото: от подписчика «КП-Якутия»

Пожар локализовали около 11.45 часов на предварительной площади 100 квадратных метров. Также на место происшествия прибыл мэр Якутска Евгений Григорьев.

На место пожара прибыл мэр Якутска Евгений Григорьев. Фото: SakhaDay

Прокуратура Якутска начала проверку по факту возгорания здания торгового центра «Илин Энэр» и многоквартирного жилого дома. По предварительной версии, пожар начался с крыши торгового объекта, причины и обстоятельства еще устанавливаются. На место выехал прокурор Якутска Антон Николенко.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности и другим вопросам. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Якутии, на ликвидации пожара было задействовано 64 человека и 16 единиц техники.

Пожарные оперативно эвакуировали и спасли 26 человек, в том числе 10 детей. К сожалению, один человек пострадал при пожаре. Возгорание ликвидировано на площади 180 квадратных метров.

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