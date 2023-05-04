Подробности пожара в здании магазина «Илин Энэр» в Якутске

Фото: «ТайгаПост»

В Якутске утром 4 мая произошел пожар в здании магазина «Илин Энэр», который позже перекинулся на балконы многоквартирного жилого дома.

В этом доме живет редактор издания «ТайгаПост» Айталина Никифорова. Она от лица очевидца рассказала о подробностях происшествия.

Как отмечает Айталина, пожар начался с крыши здания «Илин Энэр». В последнее время тут протекала кровля, поэтому было решено сделать ремонт. В момент возгорания на кровле находились рабочие.

«Столб черного дыма временами полностью застилал окна жилой девятиэтажки, к которой пристроен „Илин Энэр“. Пламя с кровли по фасаду рвануло вверх до 3-4 этажа», — говорит Айталина.

По информации пожарных, от огня пострадало не менее трех квартир. Площадь пожара в них составляла десятки квадратных метров.

Пожарные эвакуировали всех жильцов дома. В тех квартирах, где никто не отозвался на стук, были вскрыты болгаркой двери. Людям при эвакуации надевали кислородные маски.

«В какой-то момент в подъезде в сплошном черном дыму можно было разглядеть лишь фонарики пожарных. Окна в подъезде выбиты для вентиляции», — отмечает Айталина.

Сейчас у дома дежурит скорая помощь, оказывающая медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. У подъезда выставлен пост полиции для предотвращения возможного мародерства.

«Подъезд уже более-менее проветрился. Мы детям надели противогазы, сами так спустились и все-таки надышались. В подъезде вода, все в саже. Эвакуировали лежачего Федорова, экс-министра МВД (Валерий Федоров — министр внутренних дел Якутии в 1992-1999 годах). У кого-то кошка осталась в квартире», — рассказывает журналистка.

Владельцам магазина или подрядной организации могут грозить иски о возмещении ущерба, если подтвердится, что возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при ремонте кровли. В том числе ущерб должен быть возмещен тем, чьи двери были срезаны во время эвакуации.

На месте происшествия побывал глава города Евгений Григорьев. Он пообщался с жильцами пострадавшего от пожара дома, довел до них предварительную информацию о первоочередных мерах по восстановлению и ремонту фасада здания, уборке от копоти подъезда.

Управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям были даны поручения по скорейшему восстановлению систем жизнеобеспечения дома. Отмечается, что сегодня пройдет заседание городской КЧС по данному вопросу.

Тем временем в МЧС рассматривают несколько версий причин возникновения пожара — от нарушений требований пожарной безопасности при проведении огневых работ до неосторожного обращения с огнем. Сейчас на месте работают дознаватель и эксперты из пожарной лаборатории.

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