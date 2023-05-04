В Якутии подвели итоги выдвижения кандидатов на праймериз «Единой России»

Фото: pg.er.ru

545 заявлений подано для участия в партийном праймериз на выборы в Ил Тумэн и Якутскую Гордуму, сообщил на пресс-конференции руководитель регионального исполкома партии Руслан Платонов.

В этом году фракции партии в Ил Тумэне и Гордуме ждет серьезное обновление. По его словам, заявление на участие в предварительном голосовании подали всего 43 действующих депутата Ил Тумэн и восемь — Якутской городской Думы. Остальные заявления поданы не от действующих депутатов.

Также отмечено увеличение числа беспартийных участников предварительного голосования. В Ил Тумэн было подано 84 заявления от беспартийцев и 83 от сторонников партии, в Якутскую городскую Думу — 59 и 84 соответственно.

Напомним, с 8 марта в Якутии началось выдвижение кандидатов на предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатур в партии «Единая Россия» в народные депутаты Госсобрания Ил Тумэн седьмого созыва и в депутаты Якутской городской думы. Оно завершилось 27 апреля.

Выдвигаться могли как члены «Единой России», так и беспартийные граждане. Победители в дальнейшем будут представлять партию на выборах-2023. Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что партии необходим приток свежих сил из настоящих патриотов.

– В том числе из тех, кто ранее критиковал нашу партию. Предварительное голосование – процедура, которая помогает отбирать лучших кандидатов, – подчеркнул глава региона.

Платонов подчеркнул, что партия готова меняться.

— За годы работы, будем откровенны, были упущения. Но партия готова меняться, она открыта для предложений. К примеру, с 2022 года мы меняем стандарт работы с нашими местными отделениями, делая главными людьми не начальников и директоров, а секретарей первичных ячеек.

Предварительное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года на сайте PG.ER.RU. Только те, кто получит от населения больше всего голосов, смогут представлять партию «Единая Россия» на сентябрьских выборах. Для того, чтобы отдать свой голос за кандидата, голосующему необходимо зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU до 26 мая 2023 года.

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