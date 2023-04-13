«Выборы покажут, потерял я поддержку горожан или нет». Якутский политик Владимир Федоров прокомментировал свое участие в праймериз

Фото: телеграм-канал партии «Единая Россия».

12 апреля политик и бизнесмен Владимир Федоров подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Согласно релизу партии, «он с позитивом оценивает движение партии к большей открытости и стремление к консолидации политиков и общественных деятелей, которым небезразлична судьба республики».

Федоров заявил, что будет участвовать в выборах в Ил Тумэн по Сайсарскому одномандатному округу, пройдя процедуру предварительного голосования в партии «Единая Россия».

Напомним, 10 марта Владимир Федоров выступил на региональном форуме партии «Единая Россия». Участие и последующее выступление оппозиционного политика произвело настоящий фурор в политической жизни республики.

Долгие годы Владимир Федоров выступал против республиканских властей и даже являлся личным оппонентом главы Якутии Айсена Николаева. Они соперничали на выборах мэра Якутска в 2012 году. После чего Федоров еще два раза выдвигался на выборах городского главы, но в 2018 и 2021 году был снят с предвыборной гонки.

Федоров тогда пояснял, что в настоящее время личные амбиции должны уйти на второй, если не на третий план.

– У нас с Айсеном Николаевым есть большой 20-летний опыт работы. Мы состоявшиеся политики, умудренные жизнью. Мы не будем бодаться из-за личных интересов, а будем созидать и создавать высокий уровень жизни для якутян. Это лучше, чем в очередной раз устраивать политические побоища. Они ни к чему хорошему не приведут, – сказал политик.

«Главное, чтобы ты был полезен жителям, независимо от какой партии»

В своем комментарии «КП – Якутия» Федоров прокомментировал сообщения о том, что перейдя в стан единоросов, он якобы потерял поддержку оппозиционной части населения.

– Эти высказывания, что я этим поступком что-то потерял, что-то приобрел… В итоге это покажут результаты выборов 10 сентября. Как себя проявишь в работе, так и будут тебя оценивать. Главное, чтобы ты был полезен жителям, независимо от какой партии выдвигаешься. Горожане, а особенно жители Сайсарского округа, поддерживали меня на протяжении всей моей политической карьеры, – сказал он.

Федоров еще раз повторил, что сейчас «не время создавать искусственно какие-то противостояния, скандалы и строить на этом карьеру».

– Я достаточно опытный, уже прошедший жизненную школу. Я понимаю, что личные амбиции должны уходить на вторые, третьи роли. Нельзя раскачивать ситуацию, и в первую очередь на выборах главы республики.

Политик отметил, что если он не пройдет по праймериз, то будет выдвигаться одномандатником и собирать подписи. Он сказал, что у него по-прежнему сохраняются хорошие дружеские отношения с другим опозиционным политиком Виталием Обединым. На них, по словам Федорова, не повлияло его выдвижение на праймериз «Единой России».

– Абсолютно нормальные отношения. Виталий самостоятельный политик, состоявшаяся личность, политолог и известный журналист. У нас сходятся взгляды на реальное положение в городском хозяйстве и по управлению республикой, где необходимо усиливать кадровую политику, провести реструктуризацию государственных программ. А все спорные моменты мы по-товарищески обсуждаем.

С 8 марта в Якутии началось выдвижение кандидатов на предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатур в партии «Единая Россия» в народные депутаты Госсобрания Ил Тумэн седьмого созыва и в депутаты Якутской городской думы. Оно продлится до 27 апреля.

Выдвигаться могут как члены «Единой России», так и беспартийные граждане. Победители в дальнейшем будут представлять партию на выборах-2023. Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что партии необходим приток свежих сил из настоящих патриотов.

– В том числе из тех, кто ранее критиковал нашу партию. Предварительное голосование – процедура, которая помогает отбирать лучших кандидатов, – подчеркнул глава региона.

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