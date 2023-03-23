Депутаты, журналисты, общественники. Кто в Якутии выдвинулся на праймериз «Единой России»

Фото: pg.er.ru

С 8 марта началось выдвижение кандидатов на предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатур в партии «Единая Россия» в народные депутаты Госсобрания Ил Тумэн седьмого созыва и в депутаты Якутской городской думы. Оно продлится до 27 апреля.

За две недели более 30 человек подало заявление. Это в первую очередь действующие депутаты, а также участники СВО, волонтеры, молодежные активисты, работники образования, журналисты, общественники, предприниматели и другие.

Назовем тех, кто наиболее известен в республике. Это председатель Союза женских организаций Якутии Анжелика Андреева, гендиректор НВК «Саха» Олег Марков, главный редактор газеты «Саха сирэ» Чокуур Гаврильев, бывший руководитель АГиП, советник гендиректора ЛОРП Афанасий Владимиров, депутат Виктор Федоров, начальник управления образования Верхневилюйского района Спиридон Борбуев, председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

Как принять участие?

Документы для участия в предварительном голосовании можно подать как очно, так и дистанционно – в личном кабинете на сайте PG.ER.RU.

Для направления документов в онлайн формате необходимо зайти на сайт предварительного голосования PG.ER.RU и авторизоваться через «Госуслуги». В течение 30 дней со дня выдвижения необходимо представить документы о выдвижении в Организационный комитет лично.

Для очной подачи необходимо предоставить заявление и иные документы по месту нахождения Организационных комитетов, адреса, который указаны на сайте PG.ER.RU.

При любом способе подачи документов оригиналы кандидат должен предоставить только самостоятельно, без посредников, курьеров или почты.

Кто может стать кандидатом?

Стать кандидатом предварительного голосования может любой гражданин России старше 18 лет (и старше 21 года для выдвижения кандидатов в Госсобрание (Ил Тумэн) и в главы муниципальных районов). Выдвигаться могут как члены «Единой России», так и беспартийные граждане.

Когда состоится голосование?

Голосовать за своего кандидата на предварительном голосовании избиратели смогут с 22 по 28 мая на сайте PG.ER.RU (авторизация через ЕСИА «Госуслуги»). Победители в дальнейшем будут представлять партию на выборах-2023.

– Кандидаты, одержавшие победу в публичном предварительном голосовании, получат поддержку партии на выборах в 2023 году, – отметил руководитель РИК ЯРО Партии «Единая Россия» Руслан Платонов.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что партии необходим приток свежих сил из настоящих патриотов.

– В том числе из тех, кто ранее критиковал нашу партию. Предварительное голосование – процедура, которая помогает отбирать лучших кандидатов, – подчеркнул глава региона.

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