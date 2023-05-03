В Якутии по факту изнасилования девушки с умственной отсталостью возбудили уголовное дело

Пострадавшая девушка. Фото: SakhaDay

По факту совершения преступных действий в отношении девушки, страдающей умственной отсталостью, возбуждено уголовное дело, передает прокуратура Якутии.

Дело возбудили 2 мая, после резонанса в СМИ, сразу по двум статьям — ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, днем ранее в соцсетях и мессенджерах распространилось видео жителя поселка Жатай, где он говорит, что его дочь, инвалида детства, изнасиловали трое местных мужчин. Отец девушки просил привлечь к ответу обидчиков. По его словам, заявление в полицию затерялось. И он боится, что насильники останутся безнаказанными. Подробнее об этом случае — здесь.

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