«Разгуливают свободно и смеются в лицо». В Якутии отец изнасилованной девушки пожаловался на затягивание расследования

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23 марта в якутском поселке Жатай трое молодчиков надругались над девушкой, которая является инвалидом детства.

По словам отца потерпевшей, виновников задержали, но на данный момент они уже свободно разгуливают по поселку, а расследование дела затягивается. Мужчина обратился в общественную организацию «Ус Тумсуу» («Триединство») , чтобы не дать делу затихнуть. Он боится, что заявление могли потерять.

«Лица, изнасиловавшие его дочь, свободно разгуливают по Жатаю и смеются ему прямо в лицо», — возмущаются общественники.

Выяснилось, что дело об изнасиловании было направлено для расследования в следственный комитет города Якутска. Потерпевшая прошла у врача медицинское обследование и сдала носившую в тот злополучный день одежду. Однако медицинская экспертиза длится больше месяца.

Редакция «КП-Якутия» направила запрос в СУ СК РФ по Якутии. Официальный комментарий ведомства будет опубликован позднее.

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