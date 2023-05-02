Якутские киберспортсмены HOTU eSports вышли в финал чемпионата России по компьютерному спорту 2023 года

Фото: sakha.gov.ru

Киберспортивная команда HOTU eSports вышла в финальный этап главного киберспортивного события страны – чемпионата России по компьютерному спорту 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

Якутяне сыграли в дисциплине CS:GO. Всего в онлайн-этапе приняли участие 70 команд со всей России.

Финал чемпионата пройдет в Уфе 20-21 мая. Призовой фонд дисциплины CS:GO составляет 1 500 000 рублей.

Ранее команда HOTU eSports становилась чемпионом открытых всероссийских киберспортивных игр, а также выиграла турнир по CS:GO и лазертагу в Казани. В 2024 году ребята примут участие в международных соревнованиях «Игры будущего».

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