Киберспортивная команда HOTU представит Якутию на «Играх будущего»

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Киберспортивная команда HOTU из Якутии примет участие в международных соревнованиях «Игры будущего», которые пройдут в 2024 году в Казани, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что правительство России выделит в 2023 году порядка 1,8 млрд рублей на подготовку проведения «Игр будущего». Об этом 20 февраля заявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

Якутская команда уже сейчас показывает хорошие результаты. В конце февраля ребята заняли 1 место в 8 сезоне европейской лиги SCL Challenger. А недавно игроки одержали победу в «Фиджитал Играх» в турнире по CS:GO и лазертагу.

В данное время якутские киберспортсмены находятся на 1 месте в турнирной таблице Российской киберспортивной лиги, поднялись по мировому рейтингу на 30 позиций.

Спортсмены начали подготовку в новой полностью оборудованной тренировочной базе. С ними работают психологи Центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва республики. Ведется комплексная работа по всем направлениям, чтобы к 2024 году быть в лучшей физической, киберспортивной и психологической форме.

«Игры будущего» пройдут по 16-ти инновационным дисциплинам. Все они поддерживают концепцию фиджитал - объединяют классический спорт, киберспорт и технологии. К примеру, в фиджитал-футболе команды сначала играют в FIFA, потом выходят на футбольную площадку. Победитель определяется по сумме голов в обоих этапах.

Формат соревнований предусматривает использование разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

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