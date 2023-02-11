Якутская кибер-команда HOTU выиграла турнир по CS:GO и лазертагу, получив 1,25 млн рублей

Фото: Федерация компьютерного спорта Якутии

Фиджитал — это новый вид соревнований, объединяющий в себя состязания по CS.GO и лазертаг. Причём в лазертаг играют в амуниции приближенной к реальности. Помимо стратегии необходимо, быть в том числе, и физически подготовленным.

Фото: Федерация компьютерного спорта Якутии

В финале якутяне переиграли команду Websterz из Беларуси. HOTU уступила на карте Nuke в CS:GO со счётом 13:16, но потом уменьшила разрыв в лазертаге и уверенно победила по сумме очков. Якутяне взяли главный приз в размере 1,25 миллиона рублей.

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