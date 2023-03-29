В Якутске на месте будущей гостиницы Cosmos проведут масштабные археологические раскопки

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На месте старой Центральной бани, где планируется возвести 12-этажный отель Cosmos, в мае начнется работа археологов.

Об этом рассказал руководитель Департамента по охране объектов культурного наследия республики Николай Макаров. Он отметил, что это будут самые масштабные в истории города Якутска раскопки общей площадью 2 тыс. кв.м.

Напомним, что появление в Якутске новой гостиницы на месте снесенной Центральной бани обсуждается уже 6 лет. В феврале АО «РИК Плюс» объявила, что уже в этом году намеревается получить разрешение на строительство отеля Cosmos.

– Разработана архитектурно-функциональная концепция. В этом году предстоит завершить разработку проектно-сметной документации, пройти госэкспертизу и получить разрешение на строительство, – сообщала компания.

В прошлом году работы были приостановлены до проведения археологических спасательных работ. Подрядная организация в лице Республиканской инвестиционной компании согласилась передвинуть сроки начала строительства на год.

– С точки зрения археологии район является одним из самых интересных. Совсем близко от этого места располагалась первая казачья крепость Якутского острога. Мы подключили экспертов, археологов, которые уже начали проектирование раскопок. Работы после всех согласований планируем начать уже в мае текущего года и закончить до начала октября, – сказал Николай Макаров.

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