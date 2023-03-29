Глава Якутска представил на ВЭБ.РФ проект системы ливневой канализации

Такие лужи образуются каждый раз после сильного дождя. Фото: KP.RU

Мэр Якутска Евгений Григорьев представил 28 марта на площадке ВЭБ.РФ проект реконструкции и строительства городской системы ливневой канализации.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Система ливневой канализации включает в себя строительство около 200 км новых лотков водоотведения, реконструкцию 25 км существующих лотков, установку 134 новых насосных станций и 248 водопропускных труб.

Григорьев отметил, что существующая система ливневого водоотведения в Якутске состоит из 56 км лотков, 10 км напорных сетей, 43 насосных станций.

Ливневая канализация – одна из постоянных проблем города. Из-за ее отсутствия городские улицы тонут в лужах даже после обычного летнего ливня, уже не говоря про весеннее таяние снега.

– Мы все понимаем, что существующая система водоотведения давно не отвечает требованиям нашего быстрорастущего города. Создание системы ливневой канализации позволит снять многие острые проблемы: предотвратить деградацию вечной мерзлоты и заболачивание территорий, обеспечить нормальную эксплуатацию и сохранность объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, общественных пространств и жилого фонда, – отметил глава Якутска.

Он уточнил, что проект предлагается реализовать в три этапа, до 2032 года. По предварительным расчетам, стоимость всех работ (предпроектные, ПИР, ПСД, СМР) может составить до 10 миллиардов рублей.

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