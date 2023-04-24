Гендиректор «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев подал документы на праймериз

Фото: АО «Саханефтегазсбыт»

Генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба компании.

Лебедев выдвигается от Таттинско-Томпонского избирательного округа во второй раз. По его словам, со многими жителями Таттинского и Томпонского районов он знаком лично.

«Также держу руку на пульсе и в курсе всех важных событий, происходящих в них», — заявил депутат.

Виктор Лебедев сейчас является действующим депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии VI созыва, член фракции «Единая Россия».

Предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатур в партии «Единая Россия» в народные депутаты Госсобрания Ил Тумэн седьмого созыва и в депутаты Якутской городской думы началось 8 марта и продлится до 27 апреля.

Стать кандидатом предварительного голосования может любой гражданин России старше 18 лет (и старше 21 года для выдвижения кандидатов в Госсобрание (Ил Тумэн) и в главы муниципальных районов). Выдвигаться могут как члены «Единой России», так и беспартийные граждане.

Ранее о своем участии в праймериз заявили бизнесмен Владимир Федоров и руководитель Службы эксплуатации городского хозяйства Якутска Владимир Аммосов.

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