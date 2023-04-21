«Такое свинство». Глава Якутска отреагировал на парковку внедорожников на новом тротуаре

Фото: t.me/YakutskRF

Телеграм-канал мэрии Якутска разместил фотографии, как новые внедорожники паркуются на новом отремонтированном тротуаре на проспекте Ленина.

На это эмоционально отреагировал глава городской администрации Евгений Григорьев:

– Такое свинство, по-другому я назвать это не могу, недопустимо! Давайте уважать себя, и окружающих. Спасибо неравнодушному горожанину за сигнал. Я прошу фиксировать и направлять подобные факты в ГИБДД. Пусть нарушителей наказывают, – написал градоначальник.

Он также добавил, что переслал фотографии начальнику ГИБДД столицы.

Фото: t.me/YakutskRF

Ремонт самой главной дороги – проспекта Ленина завершится к концу сентября. Работы на нем начались осенью 2021 года. Всего отремонтируют 2 км 946 м от улицы Хабарова до Красноярова.

В этом году ремонтируют два участка дороги от улицы Кулаковского до улицы Красноярова (работы будут проводиться до конца мая) и от здания ЛОРП в сторону ул. Хабарова.

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